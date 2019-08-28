Новосибирск, , 11:04 — REGNUM

В сети обнародованы кадры с места обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска. Видео разбора завалов и спасательной операции опубликовал Следственный комитет РФ.

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На видео видно, как более 30 человек — спасатели и сами рабочие — при помощи подъемного крана разбирают обрушившиеся бетонные глыбы. По последней информации от МЧС РФ, под завалами могут оставаться восемь строителей.

Видео опубликовано: Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщало ИА REGNUM, стена одноэтажного административного здания на улице Ударная в Новосибирске рухнула сегодня, 28 августа. По предварительным данным, один человек спасён, один погиб.

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В качестве предварительной причины обрушения называются нарушения при строительстве. Прокуратура уже начала проверку требований безопасности при строительстве и реконструкции здания насосной станции, а следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении работ».