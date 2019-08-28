Батайск, Ростовская область, , 11:08 — REGNUM

Загорание сухой растительности в Батайске ликвидировано. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По словам спасателей, выгорело порядка 5 га сухой растительности. Пожарные боролись со стихией более пяти часов, которой был присвоен повышенный ранг.

В ликвидации крупного пожара принимали участие 85 огнеборцев и 23 единицы техники.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило ростовским спасателям 27 августа в 17:50 по местному времени. На место происшествия немедленно были отправлены 55 сотрудников спасательной службы на 16 спецмашинах.

В 19:00 было решено увеличить количество пожарных и спецмашин. К тушению также привлекли пожарный поезд.