Новосибирск, , 11:01 — REGNUM

Новосибирские власти окажут содействие правоохранительным органам в выяснении причин обрушения здания в Ленинском районе Новосибирска, заявили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

«Органами власти Новосибирской области по линии министерства строительства и министерства ЖКХ и энергетики будет оказано необходимое содействие специальным службам и правоохранительным органам по факту случившегося», — уточнили в пресс-службе администрации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня днём, 28 августа, в Ленинском районе Новосибирска на рабочих рухнула стена насосной станции. Уже известно о гибели одного человека. На месте работают спасатели, кинологи с собаками и врачи скорой помощи.

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