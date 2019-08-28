Новосибирск, , 10:52 — REGNUM

Пострадавшим при обрушении административного здания в Ленинском районе Новосибирска оказывается врачебная помощь, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

В администрации уточнили, что региональное министерство здравоохранения направило пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим.

На месте ЧП работают врачи и экстренные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным новосибирского министерства здравоохранения, в результате обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погиб один человек. Ещё один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав уточнил число жертв обрушения стены в Новосибирске