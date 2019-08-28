Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению грабеже (ч.1 статьи 161 УК), совершённом в отношении женщин пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского управления МВД.

В полиции уточнили, что злоумышленник трижды нападал на пенсионерок и отнимал их сумочки. Все преступления произошли в дневное время суток на улицах Большакова, Восточной и Тверитина. Ущерб, нанесённый потерпевшим, в общей сложности составил 37 тыс. рублей.

Органы внутренних дел просят граждан, ставших свидетелями нападений (либо пострадавших) или что-либо знающих о личности и местонахождении злоумышленника оказать содействие полиции. Для этого необходимо обратиться по телефону дежурной части или в ближайшее отделение МВД.