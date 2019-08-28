Баку, , 10:46 — REGNUM

Более 30 человек обратились за медицинской помощью в Исмаиллинском районе Азербайджана после того, как отпраздновали свадьбу. Об этом говорится в сообщении минздрава республики.

Признаки отравления проявились у 33 человек, которые обратились в Исмаиллинскую центральную районную больницу. По состоянию на 29 августа, четверо из них остаются в больнице, в том числе двое детей.

В ближайшее время пациентов обещают выписать. Предположительно, гости торжества отравились фруктовым соком.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление во время свадьбы произошло ранее в Якутии. Там с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились 36 человек, из них 23 были госпитализированы.

Читайте также: Число отравившихся на свадьбах в Якутии достигло 36 человек

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине госпитализированы с признаками отравления 7 человек