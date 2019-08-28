Владивосток, , 10:51 — REGNUM

Озеро Юность, его ещё называют Чан, в районе остановки Молодёжная во Владивостоке, переполнилось мощными ливнями и вода вышла из берегов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вода из озеро Чан уже затопила беговые дорожки, бегать здесь уже невозможно, только плыть. При подъёме воды может залить и территорию спортивного комплекса «Молодёжный».

Как сообщало ИА REGNUM, второй день Владивосток терпит бедствие. В пригороде, в частном секторе, кроме как на лодках, передвигаться невозможно. Вода стоит в огородах, домах. Люди ждут эвакуации.