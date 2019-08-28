Новосибирск, , 10:41 — REGNUM

В работе в Ленинском районе Новосибирска, где 28 августа произошло обрушение стены реконструируемого здания, задействованы кинологические расчеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, сообщение о ЧП на ул. Ударной поступило в 12:20 по местному времени. По предварительной информации, обрушилась стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом. Личный состав разбирает завалы.

Задействовано 22 единицы техники и 81 человек. Информация уточняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения стены на рабочих в Новосибирске возбуждено уголовное дело. Информация о погибших и пострадавших уточняется, по информации местных СМИ, погибли как минимум два человека.

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