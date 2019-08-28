Новосибирск, , 10:40 — REGNUM

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения стены здания реконструируемой насосной станции в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 28 августа, дело возбуждено по статье ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

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В настоящее время на место ЧП выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

По данным следствия, обрушение кирпичной стены здания насосной станции по улице Ударной в Новосибирске произошло днём 28 августа во время плановых работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели — более 52 человека и 19 единиц техники. В качестве предварительной причины обрушения называются нарушения при строительстве. Прокуратура уже начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания насосной станции.

По предварительным данным, в результате обрушения стены погиб один человек, одного удалось спасти. Судьба ещё восьми рабочих остаётся неизвестной, они могут находиться под завалами здания.