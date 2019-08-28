Нижний Новгород, , 10:32 — REGNUM

На судостроительном заводе Нижнего Новгорода «Красное Сормово», входящем в АО «Объединенная судостроительная корпорация», 28 августа произошёл пожар. В результате него погибли два человека и ещё один пострадал. Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что пожар случился на строящемся сухогрузе проекта RSD59. Причиной могла стать вспышка кислорода в одном из помещений. Открытое горение к этому часу ликвидировано. Детали инцидента будет выяснять специальная комиссия.

По данным ГУ МЧС по региону, в ликвидации пожара участвовали 42 сотрудника ведомства. Горение ликвидировали на площади 5 кв. м.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в МЧС поступило утром 28 августа. Тушение проходило по рангу № 2.

Для справки: завод существует с 1849 года и является на сегодня крупнейшим налогоплательщиком Нижегородской области. На предприятии идёт строительство 11 сухогрузов для компании ГТЛК («Государственной транспортной лизинговой компании»), в середине августа один из них прошёл ходовые испытания.