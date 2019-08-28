Барнаул, , 10:31 — REGNUM

Конопляное поле, а не возможность накопать червей для предстоящей рыбалки привлекло 50-летнего жителя Барнаула, попросившего свою знакомую подвезти его на автомобиле к железнодорожному перегону Интернат-Штабка, расположенному в пригороде краевого центра. Подробности задержания мужчины корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 августа, сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

Человека с объемными полиэтиленовыми пакетами, в которых, как позднее выяснилось, была конопля, обнаружили в охраняемой зоне железной дороги.

«Экспертиза установила, что в четырех пакетах находится марихуана, общая масса запрещенного вещества превышает два килограмма», — отмечают правоохранители.

В ходе разбирательства задержанный признался, что эпизодически употребляет растительные наркотики, и что на конопляное поле его привезла женщина, которая была уверена, что приятель будет копать червей для предстоящей рыбалки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере»).

Напомним, максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние составляет 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.