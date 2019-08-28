Люберцы, Московская область, 28 августа 2019, 10:30 — REGNUM
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и маршрутного такси в городском округе Люберцы Московской области пострадали двое детей и взрослый, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС РФ.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 27 августа.
«В Люберцах произошло попутное столкновение автобуса и маршрутного такси, пострадали три человека, среди них двое детей», — сообщили в ведомстве.
Все пострадавшие были госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа в Подмосковье на 69-м км автодороги М-9 «Балтия» в кювет опрокинулся автобус, пострадали восемь человек. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.
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