Лондон, , 10:30 — REGNUM

Обвинение в непредумышленном убийстве предъявили британке Николе Таунсенд, которая в гневе бросила в пожилого отца пульт от телевизора. Об этом сообщает The Mirror.

Трагедия произошла городе Бате графства Сомерсет. Разозлившись на 78-летнего отца, 50-летняя женщина попала ему по голове пультом. Потом она столкнула старика, который страдал остеопорозом, с дивана. В результате мужчина получил травму головы и переломы рёбер.

Таунсенд сбежала из дома до приезда полиции. Её отца доставили в больницу, но он скончался через 12 дней от воспаления лёгких. Позже женщина рассказала зятю о произошедшем, чем выдала себя.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в шотландском Эдинбурге был застрелен 42-летний боксер и актер Брэдли Уэлш. Он известен участием в продолжении известного фильма «На игле».

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