Уфа, , 10:31 — REGNUM

10-летнего мальчика, который застрял между гаражами, освободили спасители Уфы. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба городской гражданской защиты.

По сообщению спасателей, 10-летний мальчик бегал с друзьями по гаражам. Во время игры его сотовый телефон упал между гаражами. Ребенок попытался самостоятельно вытащить аппарат, но застрял между металлическими боксами.

«Спасатели, подав мальчику веревку, чтобы фиксировать и вытягивать его, при помощи гидравлического инструмента, раздвинули гаражи и освободили перепуганного юного уфимца», — сообщили в пресс-службе гражданской защиты Уфы.

Ребенок не пострадал и отделался лишь ссадинами.