Новосибирск, , 10:27 — REGNUM

На улице Ударной в Новосибирске, где на рабочих обрушилась стена здания, продолжается спасательная операция.

Одного человека спасли и передали медикам. В местных СМИ распространяется информация о двух погибших.

Как передаёт Nsknews.info, в ЕДДС сообщение об обрушении стены при реконструкции насосной станции по ул. Ударная поступило 28 августа в 12:16 (местн.). Под завалами оказались несколько человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после обрушения в Новосибирске следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение в Новосибирске: СК сообщил об уголовном деле