Новосибирск, , 10:26 — REGNUM

В результате обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погиб один человек. Эту информации 28 августа подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

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«В настоящий момент подтверждается гибель одного человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в ГБУЗ НСО «ГКБ №34», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что для помощи пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе города было направлено пять бригад скорой помощи. На месте продолжают работать врачи и экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, в Ленинском районе Новосибирска произошло обрушение стены одноэтажного административного здания на улице Ударная. По последним данным МЧС РФ, неизвестной остаётся судьба восьми рабочих, они могут находиться под завалами здания.

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В настоящее время на месте происшествия работают спасатели — более 52 человека и 19 единиц техники. В качестве предварительной причины обрушения называются нарушения при строительстве. Прокуратура уже начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания насосной станции.

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