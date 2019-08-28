Кагера, , 10:29 — REGNUM

Полиция в Танзании задержала восемь человек, подозреваемых в краже топлива с места аварии с участием бензовоза. Об этом передает BBC Swahili.

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, в области Кагера. Бензовоз следовал из Дар-эс-Салама в Руанду, однако в округе Нгара водитель потерял управление и транспортное средство вылетело на обочину. Увидев попавший в аварию бензовоз, местные жители начали черпать топливо из цистерны, не опасаясь возможного взрыва. В результате ДТП погиб водитель бензовоза.

Начальник областной полиции генерал Марко Элиша Гагути заявил, что впоследствии полиция области Кагера изъяла у жителей окрестных деревень 300 литров краденого топлива.

Он рассказал, что в произошедшей 10 августа аналогичной аварии с участием бензовоза в области Морогоро большинство жертв было вызвано тем, что люди пытались украсть топливо с места ДТП.

«Я думал, что авария в Морогоро стала людям уроком…», — заявил Гагути.

«Чтобы обезопасить себя от дальнейших последствий, вызванных подобными авариями, всех людей, укравших топливо или пытавшихся это сделать, следует арестовать и передать в органы правосудия», — добавил он.