с. Железный Порт, , 10:25 — REGNUM

Отдыхающие одного из пансионатов, расположенного в селе Железный Порт Херсонской области госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит», сообщило 28 августа информационное агентство «Укринформ».

"27 июля в Голопристанскую районную больницу обратились семь человек… с диагнозом острый гастроэнтерит. Обстоятельства отравления — находясь на отдыхе в селе Железный Порт в пансионате, отдыхая на пляже, употребляли креветку, купленную у неизвестного лица», — сказано в сообщении.

Отравились двое взрослых 35 и 33 лет, а также пятеро детей от одного до 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бердянске 19 человек отравились морепродуктами, купленными на местных рынках.

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