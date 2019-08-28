с. Железный Порт, 28 августа 2019, 10:25 — REGNUM
Отдыхающие одного из пансионатов, расположенного в селе Железный Порт Херсонской области госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит», сообщило 28 августа информационное агентство «Укринформ».
Отравились двое взрослых 35 и 33 лет, а также пятеро детей от одного до 11 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бердянске 19 человек отравились морепродуктами, купленными на местных рынках.
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