Новосибирск, , 10:18 — REGNUM

В Новосибирске прокуратура начала проверку по факту обрушения стены здания в Ленинском районе города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, были ли допущены нарушения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания насосной станции.

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«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора (контроля)», — уточнили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Предварительно установлено, что подрядная организация осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции. В результате обрушения стены строители оказались под завалами.

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Как сообщало ИА REGNUM, стена одноэтажного административного здания на улице Ударная в Новосибирске рухнула сегодня, 28 августа. Под завалами оказались рабочие. По предварительным данным, один человек спасён, один погиб. Всего под завалами может оставаться более десятка человек.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели — более 52 человека и 19 единиц техники. В качестве предварительной причины обрушения называются нарушения при строительстве.

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