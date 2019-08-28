Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM

В Екатеринбурге местная жительница намерена обратиться в суд после того, как в одном фотосалоне были обнаружены её фотографии на образце надгробного овала. Как сообщает издание «Новый день», сумма иска составит 500 тыс. рублей.

Девушка сообщила, что фотографии в фотосалоне обнаружила её сестра. При этом на самом овале указано чужое имя. Екатеринбурженка пояснила, что сделала эти фотографии перед поступлением на обучение в высшее учебное заведение ещё в 2011 году.

Отметим, что сначала девушка хотела обратиться в фотосалон, но он оказался зарыт. После этого она решила подать иск в суд о возмещении причинённого морального ущерба.