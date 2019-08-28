Горловка, ДНР, 28 августа 2019, 10:13 — REGNUM
В ходе обстрелов города Горловка (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, зафиксированы попадания по территории рынка и исправительной колонии. Об этом заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 28 августа «Донецкое агентство новостей».
Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по окраине Горловки 12 снарядов из гаубиц калибра 122 мм.
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