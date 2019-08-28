Красноярск, , 10:11 — REGNUM

Обстановка с природными пожарами в России, расположенными в труднодоступной лесной местности, немного улучшилась. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 августа в стране действует 75 лесных пожаров, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а их общая площадь составляет 451 879 га.

Больше всего таких пожаров-отказников действует сейчас в Красноярском крае (13 пожаров площадью 275 416 га). Далее следуют Якутия (55 пожаров площадью 152 417 га) и Чукотка (один пожар площадью 16 169 га).

Напомним, не тушить возгорания, расположенные в труднодоступной местности из соображений экономической нецелесообразности обозначено в нормативных документах Минприроды РФ. На утро 27 августа в стране действовал 81 лесной пожар-отказник, а общая площадь таких очагов составила 456 544 га. Это значительно меньше, чем в конце июля 2019 года, когда в стране полыхало почти два миллиона гектаров леса, когда шлейф дыма от его горения распространился на отдельные территории трёх федеральных округов: Приморского, Сибирского и Уральского.

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