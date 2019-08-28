Волгоград, , 10:08 — REGNUM

28 августа около 05:40 в Красноармейском районе Волгограда перевернулся микроавтобус с пассажирами. Всех, кто находился в транспортном средстве, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального УВМД.

По предварительным данным, 60-летний водитель микроавтобуса ехал по улице 40 Лет ВЛКСМ Красноармейского района. На 1007-м км трассы Москва — Астрахань он не справился с управлением, выехал в кювет, где врезался в металлическую трубу и перевернулся. В аварии пострадали восемь пассажиров и водитель, они живы, но все находятся в больнице.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ДТП», — добавили в полиции.