Новосибирск, , 10:06 — REGNUM

В Новосибирске после обрушения стены здания возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, днём 28 августа на улице Ударная проводился плановый ремонт теплотрассы. В траншее находились работники. На них обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Информация о пострадавших и погибших уточняется, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ряда новосибирских СМИ, под завалами могут находиться до 12 человек, распространяется информация о двух погибших. Предварительной причиной ЧП называются нарушения при строительстве.

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