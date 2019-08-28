Чебоксары, , 09:57 — REGNUM

В Москве, Московской области, Волгограде и Саратове задержаны члены преступной группы, подозреваемые в мошенничестве при продаже автозапчастей. Фигурантами уголовных дел стали 15 человек, дела возбуждены следственным управлением МВД по Чувашии, сообщила ИА REGNUM официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Чувашии, Волгоградской и Саратовской областей. Следствие считает, что злоумышленники развернули преступную деятельность на территории Волгограда и Подмосковья.

Схема была следующая: на одном из сайтов бесплатных объявлений размещалась информация о продаже автомобильных запчастей с условием предоплаты от 50 до 100 процентов. Следствием предварительно установлено, что звонки поступали в колл-центры, которые злоумышленники организовывали в арендованных квартирах. После того, как проводилась оплата, подозреваемые переставали выходить на связь.

Под стражу заключены 15 человек. МВД по Чувашии возбудило уголовные дела по факту мошенничества. Обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы: следствие полагает, что аферисты ставили липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг. Предварительно было установлено, что жертвами стали более 11 тыс. жителей, ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Средства похищались под предлогом оказания платных медицинских услуг.

Подробнее: Аферисты заработали миллиард, ставя пенсионерам в регионах липовые диагнозы