Самара, , 10:01 — REGNUM

Две огромных емкости с мазутом обнаружили в Самаре под землей во дворе одного из домов. Об этом 27 августа сообщает 63.ru со ссылкой на свои источники.

По словам местных жителей, емкости с мазутом обнаружили работники дорожной службы при прокладке асфальтового покрытия. Во двор дома прибыл КАМАЗ, груженный щебнем. Скорее всего, перекрытие не выдержало, и грузовик ушел под землю.

Местные жители предполагают, что эти бочки остались еще с 50-х годов прошлого века. По всей видимости, мазутом отапливали котельную клуба Дзержинского. Потом про них забыли.

Администрация района и дорожные службы пока не решили, что делать с этой находкой.