Томск, , 09:50 — REGNUM

В Томской области следствие на основании материалов УФСБ возбудило уголовное дело в отношении участкового лесничего Колпашевского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес». Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, лесничий, являющийся также депутатом совета Саровского сельского поселения Колпашевского района, подозревается в превышении должностных полномочий.

Вырубка леса (cc) Aleksey Igonin

По предварительным данным, с марта по июнь 2018 года лесничий-депутат создал условия для незаконной вырубки лесных насаждений в урочище Чкаловское Колпашевского лесничества на сумму более 2,5 млн рублей. В том числе были уничтожены ценные породы древесины.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов. Об этом 8 августа сообщил прокурор края Михаил Савчин.

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