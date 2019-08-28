Томск, 28 августа 2019, 09:50 — REGNUM
В Томской области следствие на основании материалов УФСБ возбудило уголовное дело в отношении участкового лесничего Колпашевского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес». Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, лесничий, являющийся также депутатом совета Саровского сельского поселения Колпашевского района, подозревается в превышении должностных полномочий.
По предварительным данным, с марта по июнь 2018 года лесничий-депутат создал условия для незаконной вырубки лесных насаждений в урочище Чкаловское Колпашевского лесничества на сумму более 2,5 млн рублей. В том числе были уничтожены ценные породы древесины.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов. Об этом 8 августа сообщил прокурор края Михаил Савчин.
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