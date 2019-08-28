Герат, Афганистан, , 10:35 — REGNUM

В западной афганской провинции Герат боевики совершили нападение на контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом, как передает Associated Press, сообщил 28 августа высокопоставленный представитель полиции Абдул Вахид Вализада.

По его словам, в результате инцидента погибли 14 силовиков и еще семеро получили ранения.

Информации о числе жертв среди боевиков пока нет.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взяли на себя ответственность за нападение в Герате.