Новосибирск, , 09:49 — REGNUM

В результате обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске погибли как минимум два человека, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального главного управления СКР.

«Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух», — сказали ТАСС в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, в Ленинском районе Новосибирска рухнула стена административного здания. Под завалами оказались рабочие. По некоторым данным, под завалами могут находится до 12 человек. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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