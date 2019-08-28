Иркутск, , 09:47 — REGNUM

В Иркутской области за последние сутки, 27 августа, обстановка с природными пожарами улучшилась, возникновения новых природных очагов в регионе не зарегистрировано, сообщает сегодня, 28 августа, официальный сайт региона.

Сейчас на территории Приангарья действует два лесных возгорания общей площадью 1820 га (оба пожара находятся на территории Казачинско-Ленского района).

Напомним, утром 27 августа в области насчитывалось пять природных очагов общей площадью 2 200 га, тогда как в конце июля 2019 года площадь пожаров в регионе почти достигла миллиона гектар.

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