Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM

В Свердловской области пять хирургов центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила забрали свои заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Отметим, что заявления написали все шесть хирургов больницы, но один из них на данный момент находится в отпуске.

Напомним, что ситуация с массовым увольнением находится на контроле министерства здравоохранения России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть специалистов хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение, так как недовольны тяжёлым рабочим графиком и несоответствующей оплатой труда.