Соледар, ДНР, , 09:42 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 28 единиц боеприпасов, сообщили 28 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ использовали крупнокалиберное стрелковое оружие. На юге ДНР украинские силовики произвели 20 выстрелов из танка, выпустили три мины калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм.

В зоне обстрела оказались населённые пункты Зайцево, Ленинское и Коминтерново. В результате обстрелов жертв среди мирного населения республики не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе танкового обстрела населённого пункта Коминтерново были повреждены четыре дома.

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