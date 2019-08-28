Уфа, , 09:46 — REGNUM

Уголовное дело по факту избиения ветерана спецназа, который участвовал в операции по спасению заложников в школе Беслана 15 лет назад, расследуют полицейские Башкирии, 27 августа сообщает «Комсомольская правда».

Ветеран боевых действий на Кавказе оказался в больнице в состоянии комы после избиения хулиганами.

По предварительным данным, конфликт возник между мужчиной и мотоциклистом после того, как ветеран спецназа сделал последнему замечание. Мотоциклист гнал по улице с большой скоростью, на которой играли дети.

Лихач затаил обиду. Позвав с собой друзей и вооружившись битой, он зашел в дом ветерана и нанес ему удары по голове.

Поскольку потерпевший вышел из комы, правоохранители ждут разрешение врачей, чтобы его опросить. Уже назначены медицинские экспертизы, для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мужчины злоумышленником.

«В ближайшее время вероятно будет проведены судебно-медицинская экспертиза и допрос потерпевшего, который ранее откладывался по медицинским противопоказаниям. После чего следствие уже окончательно сформулирует обвинение в отношении участников конфликта», — рассказал адвокат.