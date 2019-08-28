Благовещенск, , 10:07 — REGNUM

В Амурской области паводком уничтожен урожай на площади в 225 тыс. гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города

В регионе возникли трудности с заготовкой кормов для скота. На данный момент заготовлено всего 34% от потребности — 108 тыс. тонн грубых кормов. Невыкошенными остаются более 100 тыс. гектаров сенокосов. Аграриям необходимо успеть заготовить 321 тыс. тонн грубых кормов и 91 тыс. тонн силоса.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область пережила сильнейший паводок. Сейчас гребень паводка сместился в Хабаровский край.