Новосибирск, , 09:32 — REGNUM

Сообщение об обрушении здания в Новосибирске в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области поступило сегодня, 28 августа, в 12:20 (время местное), сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Сообщалось об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания по ул. Ударная, 1/1а в Ленинском районе Новосибирска.

«Проводятся аварийно-спасательные работы. На месте обрушения задействованы четыре автоцистерны ОФПС-1, а также подразделения аварийно спасательной службы Новосибирской области, МАСС и три крана», — такова информация ГУ МЧС РФ по региону к данному моменту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-под завала рухнувшей стены административного здания в Новосибирске спасён один человек. По неофициальным данным, под завалами может находиться до 12 человек.

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