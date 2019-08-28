Дрогобыч, , 09:31 — REGNUM

Под руинами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области Украины нашли тело ещё одного погибшего, сообщили 28 августа в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В 08:20 на месте обрушения подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101, в городе Дрогобыч нашли ещё одну погибшую личность», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва бытового газа в городе Дрогобыч был уничтожен подъезд многоквартирного жилого дома. В результате взрыва пострадали семь человек.

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