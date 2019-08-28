Дрогобыч, 28 августа 2019, 09:31 — REGNUM
Под руинами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области Украины нашли тело ещё одного погибшего, сообщили 28 августа в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва бытового газа в городе Дрогобыч был уничтожен подъезд многоквартирного жилого дома. В результате взрыва пострадали семь человек.
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