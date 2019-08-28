Владивосток, , 09:30 — REGNUM

Очередной проливной дождь с грозой ожидает Владивосток в четверг, 29 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным синоптиков, во Владивостоке может выпасть до 60 мм осадков. Самый мощный ливень ожидается с 04:00 до 10:00 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу Дальнего Востока не покидают тропические ливни. Ситуация крайне серьёзная, сокращён рабочий день, в пригороде Владивостока из затопленных домов частного сектора эвакуировали жителей.