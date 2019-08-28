Полевской, Свердловская область, , 09:20 — REGNUM

В Свердловской области крупная коммунальная авария произошла в Полевском. В результате без холодной воды остались тысячи жителей 114 многоквартирных и 858 частных домов, сообщили в администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

Также в мэрии сообщили, что без водоснабжения остаются объекты центральной городской больницы, расположенные в южной части города, а также 16 школ и детских садов.

Авария произошла 27 августа в 14:30 по местному времени на центральном водоводе. В мэрии города уверяют, что снабжение населения и учреждений холодной водой возобновится сегодня к 14:00.

Отметим, что это не единственная причина перебоев с поставками холодной воды в южной части Полевского.

«Есть и вторая причина ситуации, которая произошла накануне в южной части Полевского. Это долги муниципального предприятия за потребленные энергоресурсы поставщику. На сегодня задолженность МУП «ПСК» перед ПАО «СТЗ» составляет 14 миллионов рублей. В связи, с чем поставщик ввел ограничение поставок ХВС на южную часть города», — сообщили в мэрии.