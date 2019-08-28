Донецк, , 09:24 — REGNUM

Украинские силовики выпустили 12 снарядов калибра 122 мм по городу Горловка, заявили 28 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Обстрел начался около шести утра со стороны населённого пункта Новолуганское, в районе которого находятся позиции 30-й бригады ВСУ. По посёлку Доломитное были выпущены 25 мин калибра 120 мм.

«В 06:20, со стороны населённого пункта Кодема, противник обстрелял Калининский район города Горловка с применением артиллерии калибра 122 мм, выпустив 12 снарядов», — сказано в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ни экс-президент Украины Пётр Порошенко, ни действующий президент страны Владимир Зеленский не выполнят Минские соглашения, направленные на прекращения гражданской войны в Донбассе.

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Напомним, Минские соглашения запрещают применять в Донбассе артиллерию калибра более 100 мм.