Донецк, 28 августа 2019, 09:24 — REGNUM
Украинские силовики выпустили 12 снарядов калибра 122 мм по городу Горловка, заявили 28 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обстрел начался около шести утра со стороны населённого пункта Новолуганское, в районе которого находятся позиции 30-й бригады ВСУ. По посёлку Доломитное были выпущены 25 мин калибра 120 мм.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ни экс-президент Украины Пётр Порошенко, ни действующий президент страны Владимир Зеленский не выполнят Минские соглашения, направленные на прекращения гражданской войны в Донбассе.
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Напомним, Минские соглашения запрещают применять в Донбассе артиллерию калибра более 100 мм.