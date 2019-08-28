Новосибирск, , 09:15 — REGNUM

В Ленинском районе Новосибирска рухнула стена административного здания. Под завалами находятся рабочие, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

В Новосибисрке стена здания рухнула на рабочих ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

По оперативным данным, обрушение произошло на ул. Ударная. Сейчас на месте работают спасатели, здание обследуется специалистами

«По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, один человек спасён и передан медикам. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется», — заявили в МЧС.

По данным некоторых СМИ, под завалами может находиться до 12 человек.