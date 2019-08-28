Новосибирск, 28 августа 2019, 09:15 — REGNUM
В Ленинском районе Новосибирска рухнула стена административного здания. Под завалами находятся рабочие, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
По оперативным данным, обрушение произошло на ул. Ударная. Сейчас на месте работают спасатели, здание обследуется специалистами
«По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, один человек спасён и передан медикам. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется», — заявили в МЧС.
По данным некоторых СМИ, под завалами может находиться до 12 человек.