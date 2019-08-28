Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 48-летний мужчина произвел выстрел из огнестрельного оружия, находясь на детской площадке на проспекте Ударников. К счастью, детей на площадке в это время уже не было. Хулиган задержан, как выяснилось, за его плечами судимость и колония.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в минувший понедельник, 26 августа, около десяти часов вечера.

Участковый уполномоченный полиции задержал стрелявшего, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.

При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято более 150 патронов различного калибра, предмет, предположительно являющийся обрезом ружья, а также снаряженный патронами магазин.

«Изъятое направленно на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Указанный гражданин, как выяснилось, около 20 лет назад судим за аналогичное преступление, и отбывал за него наказание», — отметили в Главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации агентства «Оперативное прикрытие», в возрасте 23 лет мужчина был осужден за умышленное убийство и ношение оружия на 14 лет лишения свободы. Отбыв 9 лет, вышел по УДО.