Уфа, , 09:14 — REGNUM

Бывший тренер по биатлону, подозреваемый в растлении 10-летней девочки, предстанет перед судом в Уфе. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Башкирия .

Суд

Расследование уголовного дела в отношении бывшего 56-летнего тренера по бадминтону одной из школ Уфимского района по обвинению в совершении 8 эпизодов действий сексуального характера в отношении своей 10-летней ученицы завершено.

По версии следствия, преступные действия обвиняемый совершал, находясь в должности тренера с мая по сентябрь 2018 года, находясь в школе, а также на выездах с командой учеников на соревнованиях по бадминтону в Самаре и Казани.

«О преступных действия тренера стало известно в ходе просмотра видеозаписей с соревнований, проходивших в Центре бадминтона в Казани», — сообщили в пресс-службе ведомства.

И хотя обвиняемый свою вину не признал, следователями была собрана достаточная доказательная база, которая свидетельствует о виновности подозреваемого.

«В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.