Село Майма, Алтай, , 09:07 — REGNUM

Следователи на Алтае завершили расследование уголовного дела против местного жителя, обвиняемого в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике.

Инцидент произошёл утром 27 апреля 2019 года в Майминском районе Алтая.

«Потерпевший, пребывающий в алкогольном опьянении, из-за личной неприязни к обвиняемому, нанес ему удары руками по телу, после чего попытался схватить руками за шею, и начал душить, в связи с чем обвиняемый, защищаясь от противоправных действий, превысив пределы необходимой обороны, нанес потерпевшему удары ножом в область головы и левой руки», — отметили в СКР.

В результате полученных ранений нападавший скончался на месте. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд.

Напомним, ранее в Татарии прокурор отменил решение о возбуждении уголовного дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, который убил двоих напавших на его дом грабителей. Как сообщало ИА REGNUM, нападавшие вломились в дом предпринимателя, связали его жену, приятеля и самого хозяина.

Читайте также: В Татарии отменили дело против убившего грабителей предпринимателя