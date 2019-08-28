Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 09:06 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в островном государстве Пуэрто-Рико, ассоциированном с США, из-за шторма «Дориан». Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп, говорится в сообщении его администрации.

Глава США также поручил выделить Пуэрто-Рико федеральную помощь в дополнение к средствам, которые местные власти привлекут для защиты от тропического шторма.

Тропический шторм «Дориан», сформировавшийся 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане, движется в направлении Пуэрто-Рико и проходит примерно 6 метров за секунду. Его отделяют от острова около 450 км. Ожидается, что побережья Пуэрто-Рико «Дориан» достигнет уже ураганом (скорость ветра более 30 м/с).

Как сообщало ИА REGNUM, к возможному ущербу от шторма «Дориан» готовятся власти Гаити. Ожидается, что островной республики тропический циклон достигнет к 31 августа.

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