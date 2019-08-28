Оха, Сахалинская область, , 09:06 — REGNUM

В Охинском районе Сахалинской области на женщину напал медведь. Пострадавшая выжила, но находится в больнице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ИА «Сахалин. Инфо», ссылаясь на сообщения своих читателей из Охинского района, сообщило, что женщина пострадала очень сильно. Медведь напал на неё в районе месторождения Гиляко-Абунан. Сейчас на месторождении выясняют, где скрывается зверь, усиливают меры безопасности.

Сообщение подтвердили официальные власти. Сейчас охотоведы уже выехали на место происшествия. Если медведь не уйдёт от места расположения людей, его придётся застрелить.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое нашествие медведей в этом году наблюдается на Камчатке. Для защиты людей власти приняли решение вооружить полицейских автоматами.