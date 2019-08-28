Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM

В Санкт-Петербурге актёр Марк Коваль подвергся нападению неизвестных. Инцидент произошёл на проспекте Обороны, сообщает 28 августа телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что Коваля избили на остановке общественного транспорта. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Что стало причиной нападения, а также другие подробности произошедшего, не сообщаются.

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Напомним, актёр киностудии «Ленфильм» Марк Коваль снимался в таких сериалах, как «Обгоняя время», «Морские дьяволы», «Реализация» и «Белый шаман». Также он известен зрителю по сериалу «Мажор — 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве был избит известный актёр театра и кино Даниил Страхов. На артиста с кулаками напали молодые люди, которым Страхов сделал замечание. В результате актёр с многочисленными травмами оказался в больнице. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

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