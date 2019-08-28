Петропавловск-Камчатский, , 08:57 — REGNUM

Власти Камчатки приняли решение вооружить полицейских региона автоматами для защиты людей от медведей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве Камчатки в очередной раз на совещании обсудили, что делать с нашествием медведей. Было принято решение вооружить полицейских, которые несут ночные дежурства в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске, автоматическим оружием:

«Всё-таки с пистолетом Макарова, который есть на вооружении у полицейских, на медведя не пойдёшь», — отметил зампред правительства края Сергей Хабаров.

При этом власти региона категорически отрицают то, что причина невероятной активности медведей, которые всё чаще приходят в города и посёлки, — отсутствие кормовой базы. Власти региона настаивают на том, что медведей привлекают свалки.

«У нас выросло целое поколение медведей на свалках. Эти медведи дали потомство и продолжают жить и питаться в границах населённых пунктов. Происходит это потому, что более сильные звери вытесняют более слабых, защищая свой ареал», — считает Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с позицией властей не согласны жители Камчатки. Люди, которые живут у рек, озёр, в посёлках, утверждают, что медведи идут к жилью потому, что им нечего есть. На многочисленных фото и видео, которые присылают в редакцию ИА REGNUM жители Камчатки, видно, что большинство медведей очень худые для данного времени года. К тому же не так давно 70 голодных медведей скопились не на свалках, а у Курильского озера, на одной из рек, где в это время они всегда питались рыбой. Но рыбы в реке нет. Местные жители утверждают, что всю рыбу выловили рыбопромышленники, оставив без еды и медведей, и людей.