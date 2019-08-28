* ИГ — запрещённая в России организация

Самара, , 08:43 — REGNUM

Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина Киргизии, который, по версии следователей, публично оправдывал терроризм и склонил к участию в террористической деятельности жительницу Самары, завершено. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По словам следователей, идеологию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняемый принял не позднее 2017 года. После этого, он стал выкладывать в интернете информацию, в которой по заключению лингвистической судебной экспертизы, содержатся признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

«В период с 2017 года по 2018 год он же совершил склонение и вербовку жительницы города Самары, 1987 года рождения, к участию в деятельности вышеуказанной террористической организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело передано в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.