Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:01 — REGNUM

Усиление нагрузки, которое стало одной из причин массового увольнения медиков в Нижнем Тагиле, происходило в течение двух лет. Об этом сообщил телеканалу 360 заведующий хирургическим отделением городской больницы № 1 Юрий Изотеев.

Он отметил, что усиление нагрузки происходило постепенно.

«Это не первые нагрузки, это просто было последним камнем. Увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило основным толчком для появления такой ситуации», — считает завотделением.

Он сообщил, что на каждого хирурга приходится ежемесячно по 10 ночных дежурств, после которых зачастую им приходится оставаться на дневную смену. По мнению Юрия Изотеева деньги для врачей в данном случае не главное и решение написать заявления на увольнения они приняли после многочисленных безответных обращений в различные инстанции.

«Мы подходили к администрации с целью улучшения условий труда, усиления дежурной бригады, улучшения диагностики и оплаты труда. Нас не услышали. Затем написали в Минздрав, ответа никакого не получили. В связи с чем написали заявление на увольнение», — пояснил медик.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Юрия Изотеева, одной из основных причин сложившейся в больницах Нижнего Тагила ситуации — это кадровый дефицит.

Напомним, что в начале августа произошло массовое увольнение хирургов из Демидовской больницы Нижнего Тагила, а во второй половине августа их примеру последовали специалисты хирургических отделений первой горбольницы.

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