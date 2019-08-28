Нижний Тагил, Свердловская область, 28 августа 2019, 09:01 — REGNUM
Усиление нагрузки, которое стало одной из причин массового увольнения медиков в Нижнем Тагиле, происходило в течение двух лет. Об этом сообщил телеканалу 360 заведующий хирургическим отделением городской больницы № 1 Юрий Изотеев.
Он отметил, что усиление нагрузки происходило постепенно.
Он сообщил, что на каждого хирурга приходится ежемесячно по 10 ночных дежурств, после которых зачастую им приходится оставаться на дневную смену. По мнению Юрия Изотеева деньги для врачей в данном случае не главное и решение написать заявления на увольнения они приняли после многочисленных безответных обращений в различные инстанции.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Юрия Изотеева, одной из основных причин сложившейся в больницах Нижнего Тагила ситуации — это кадровый дефицит.
Напомним, что в начале августа произошло массовое увольнение хирургов из Демидовской больницы Нижнего Тагила, а во второй половине августа их примеру последовали специалисты хирургических отделений первой горбольницы.
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