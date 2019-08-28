Хабаровск, , 07:54 — REGNUM

В Хабаровском крае в зоне паводка находятся 53 населенных пункта, 61 жилой дом подтоплен, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

«Отмечается подтопление 61 частного жилого дома с населением 161 человек и 447 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Комсомольске-на-Амуре в результате повышения уровня воды в Амуре были подтоплены 19 домов и 33 приусадебных участка, из зоны подтопления пересилили в пункт временного размещения 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре экстренно наращивают гидрозащитные дамбы до уровня Амура в девять метров. Уровень Амура у Комсомольска может вырасти до 820 см. К работам по наращиванию дамб привлечено 60 самосвалов.

Напомним, гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю. В зоне подтопления оказались крупнейшие города, посёлки, сельхозугодья, дачи и дороги.

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